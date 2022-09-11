НОВИНИПро смерть гауляйтера 9 листопада повідомили у так званій "пресслужбі адміністрації регіону".
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Окупанти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона кирила стремоусова
Фото: Українська правда
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на "РИА Новости".
Деякі російські телеграм-канали пишуть, що він загинув у ДТП біля Генічеська.
Згодом гауляйтер Херсонщини володимир сальдо також заявив про смерть стремоусова: "Сьогодні (9 листопада – ред.) загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, який потрапив у ДТП".
Наразі інформація потребує підтвердження.
Крім того, наразі немає жодного фото чи відеопідтвердження смерті колаборанта.
Водночас, телеграм-канал стремоусова підтверджує, що він потрапив у ДТП, але зазначається, що його стан "оцінять лікарі", а версія про загибель "неофіційна".
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09 11 2022 17:09 МЕДІА
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