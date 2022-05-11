Окупанти розграбували Херсонський художній музей

російські солдати вивозили речі з музею впродовж чотирьох днів, зокрема і колекцію творів мистецтва XVII-XX століть

Про це повідомили на сторінці Херсонського художнього музею у Facebook.

"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому - мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", - написали в пості.

Як розповіли в музеї, ескпонати вивозили в супроводі озброєних людей у цивільному. Переміщували цінні експонати фурами та у шкільному автобусі.

"З 31 жовтня по 3 листопада окупантська "влада" завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я", – наголосили в публікації.

Вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення.

У музеї стверджують, що окупантам допомагала призначена окупантами "директорка" музею.

"Керувала так званою "евакуацією" псевдо-директорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральне" (це про рівень фаховості). На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались", – наголосили в публікації.

За фактом пограбування Херсонського художнього музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.

Про це йдеться у заяві поліції Херсонщини у Facebook.

"Поліція відкрила кримінальне провадження щодо факту викрадення та вивезення російськими військовими на територію країни-агресора художніх цінностей з Херсонського художнього музею", – зазначили в пості.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росії в Україну поліція відкрила 54 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.

Як повідомляється, колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. А сама будівля розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.

Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.

Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони "Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом","Богородиця Вгамуй мої печалі" та інші.