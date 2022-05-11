НОВИНИросійські солдати вивозили речі з музею впродовж чотирьох днів, зокрема і колекцію творів мистецтва XVII-XX столітьПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти розграбували Херсонський художній музей
Фото: Херсонський художній музей
Про це повідомили на сторінці Херсонського художнього музею у Facebook.
"Херсонський художній музей розграбований російськими окупантами. Це по-їхньому називається "евакуація", по-нашому - мародерство під гаслами "збереження культурних цінностей", - написали в пості.
Як розповіли в музеї, ескпонати вивозили в супроводі озброєних людей у цивільному. Переміщували цінні експонати фурами та у шкільному автобусі.
"З 31 жовтня по 3 листопада окупантська "влада" завезла в музей три-чотири десятки людей, які виносили твори мистецтва й оргтехніку – все, що бачили, все, до чого дотягувалися їхні загребущі руки. Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йдеться – картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували в якесь ганчір’я", – наголосили в публікації.
Вантаж був спрямований до Криму, але не факт, що це останній пункт призначення.
У музеї стверджують, що окупантам допомагала призначена окупантами "директорка" музею.
"Керувала так званою "евакуацією" псевдо-директорка Наталя Десятова, яку херсонці можуть знати як співачку з кафе "Театральне" (це про рівень фаховості). На жаль, допомагали їй і деякі співробітники музею, які погодились працювати на росіян. На думку чинної директорки музею Аліни Доценко, в Криму "приймають" колекцію Херсонського художнього музею колишні її підлеглі — Наталя Кольцова та Інна Буренко, які завчасно "евакуювались", – наголосили в публікації.
За фактом пограбування Херсонського художнього музею російськими військовими поліція Херсонщини відкрила кримінальне провадження.
Про це йдеться у заяві поліції Херсонщини у Facebook.
"Поліція відкрила кримінальне провадження щодо факту викрадення та вивезення російськими військовими на територію країни-агресора художніх цінностей з Херсонського художнього музею", – зазначили в пості.
Загалом за час повномасштабного вторгнення росії в Україну поліція відкрила 54 кримінальні провадження щодо воєнних злочинів російських військових на Херсонщині.
Як повідомляється, колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка налічує понад 13 тисяч творів мистецтва. А сама будівля розташована в приміщенні колишньої ратуші та Міської Думи.
Там зберігаються мистецькі роботи українських та закордонних авторів: живопис, графіка, ікони, гобелени, предмети побуту та витвори народного мистецтва.
Зокрема, серед експонатів Музею Шовкуненка були роботи Івана Айвазовського, Олексія Шовкуненка, Миколи Пимоненка, Августа фон Байєра та ікони "Юрій Змієборець зі святими апостолами Петром і Павлом","Богородиця Вгамуй мої печалі" та інші.
Читайте також: Музей Марії Примаченко можна відвідати віртуально.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 11 2022 14:04 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop
- Бюджет-2023 може бути переглянутий після перемоги – Стефанчук
СТАТТІ