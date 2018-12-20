Окупанти стріляють із мінометів, поранений український боєць

Російські окупанти на Донбасі від початку доби тричі обстріляли українські позиції. Один боєць зазнав поранень.

“Протягом поточної доби, станом на 18-у годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення”, - повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Також опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Красногорівка на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Лебединське - на Маріупольському напрямку.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь на ворожі обстріли застосовували чергові вогневі засоби, поінформували в штабі і додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, 19 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.