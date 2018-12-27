Окупанти три рази порушили “тишу”, під Водяним працював снайпер
"Протягом поточної доби станом на 18 годину російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, не зафіксовано", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зокрема, як уточнили у штабі, опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Авдіївки на Донецькому напрямку, а також поблизу селища Пищевик на Маріупольському напрямку. Окрім того, в районі селища Водяне працював ворожий снайпер.
"Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - поінформували у штабі.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі за добу 24 грудня бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військових.
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