Окупанти тричі порушили “тишу”, під Водяним працював снайпер
"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник три рази обстріляв позиції наших військ", - ідеться у вечірньому зведенні ООС.
Зокрема, як зазначається, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з гранатометів позиції українських військових в районі Водяного, а також тут зафіксовано роботу ворожого снайпера.
З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Гнутове.
"Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - наголосили у прес-центрі.
Як поінформували у штабі ООС, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.
Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.
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