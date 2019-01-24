Окупанти тричі порушили “тишу”, під Водяним працював снайпер

З початку доби у четвер, 24 січня, російські окупаційні війська тричі порушили режим дотримання тиші.

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник три рази обстріляв позиції наших військ", - ідеться у вечірньому зведенні ООС.

Зокрема, як зазначається, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Кримське.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з гранатометів позиції українських військових в районі Водяного, а також тут зафіксовано роботу ворожого снайпера.

З автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районі населеного пункту Гнутове.

"Підрозділи, що обороняються, придушували ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - наголосили у прес-центрі.

Як поінформували у штабі ООС, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, що на Донбасі сапер піротехнічного підрозділу ДержНС в Донецькій області отримав поранення.