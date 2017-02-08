Окупанти викрали ще одного кримського татарина
"Сьогодні о шостій ранку відбувся обшук в будинку кримського татарина Куркчі Мамета в с. Учь-К'ую (Східне) Радянського району Криму. На даний момент співробітники місцевої поліції доставили його в РВВС", - повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.
За словами Джеляла, як вдалося з'ясувати, Мамета затримали на 48 годин, про що повідомив "якийсь сімферопольський майор".
"На питання про причини затримання він відповів, що є якісь докази його причетності до якогось правопорушення. Рідним побачитися не дали і дозволили до п'ятої години принести йому речі", - додав він.
Нагадаємо, кримського активіста Володимира Балуха, який вивісив над своїм будинком у Криму прапор України, окупанти хочуть посадити на п'ять років.
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