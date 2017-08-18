Окупанти випустили 60 мін по позиціях сил АТО біля Кримського, один боєць отримав поранення

На Донбасі у п’ятницю, 18 серпня, російсько-окупаційні війська продовжили збройні провокації проти підрозділів Збройних сил України на всіх напрямках, у результаті один український військовий отримав поранення.

На Донецькому напрямку бойовики чотири рази із гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали укріплення сил АТО в Авдіївській промзоні. Крім того, під ворожим вогнем двічі опинялись опорні пункти неподалік селища Зайцево та тричі - на шахті Бутівка, повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування протягом години випустили понад 60 мін калібру 82 мм по позиціях ЗСУ неподалік Кримського. У відповідь українські бійці накрили противника щільним вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів. У результаті цього протистояння один український боєць отримав поранення.

На Маріупольському напрямку бойовики застосовували міномети на підступах до Мар’їнки. А близько опівночі бандформування неприцільним вогнем били зі 122-міліметрової артилерії південніше Богданівки.

Нагадаємо, що вранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).