Окупанти за день 10 разів порушили "тишу", поранений боєць
"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" двічі вівся обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях у районі населеного пункту Красногорівка, двічі з гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка, тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі селища Піски, гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища Лебединське", - повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.
У смузі дії оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили обстріли по позиціях українських військових із гранатометів у районі населеного пункту Новгородське, з БМП-2, великокаліберних кулеметів - у районі селища Новотошківське.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові й далі надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.
Додамо, що минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню і зазнали втрат.
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