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Окупанти за день 10 разів порушили "тишу", поранений боєць

У смузі дії оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили обстріли по позиціях українських військових із гранатометів у районі населеного пункту Новгородське
Протягом неділі, у період з 00.00 до 18.00, противник десять разів обстріляв позиції українських військ.
Окупанти за день 10 разів порушили "тишу", поранений боєць Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" двічі вівся обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях у районі населеного пункту Красногорівка, двічі з гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка, тричі з гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі селища Піски, гранатометів та стрілецької зброї - поблизу селища Лебединське", - повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС. 

У смузі дії оперативно-тактичного угрупування "Північ" окупанти здійснили обстріли по позиціях українських військових із гранатометів у районі населеного пункту Новгородське, з БМП-2, великокаліберних кулеметів - у районі селища Новотошківське.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Незважаючи на погіршення погодних умов, українські військові й далі надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Ситуація у зоні ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що минулої доби російські окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню і зазнали втрат.

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13 01 2019 19:18
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