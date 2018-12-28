Окупанти за день шість разів порушили "тишу", поранений боєць
При цьому зафіксовано два випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.
"Зокрема, ворог здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм у районі населених пунктів Новотошківське на Луганському та Гнутове - на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.
Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селища Болотене на Луганському напрямку а також у районі населених пунктів Славне, Тарамчук, Піски - на Донецькому напрямку.
Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Додамо, що військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі взяли в полон бойовика "ДНР".
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