Окупанти за день шість разів порушили "тишу", поранений боєць

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем

Протягом поточної доби, станом на 18 годину, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

При цьому зафіксовано два випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

"Зокрема, ворог здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм у районі населених пунктів Новотошківське на Луганському та Гнутове - на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі селища Болотене на Луганському напрямку а також у районі населених пунктів Славне, Тарамчук, Піски - на Донецькому напрямку.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Додамо, що військовослужбовці Об'єднаних сил на Донбасі взяли в полон бойовика "ДНР".