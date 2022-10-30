Окупанти заявили про пошкодження одного з кораблів у Севастополі внаслідок атаки

Міністерство оборони росії заявило, що внаслідок ранкової української атаки в Севастополі зазнав «незначних» ушкоджень морський тральщик «Іван Голубець».

Про це пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

Також постраждали бонові загородження в бухті «Південна», стверджують росіяни. За їхніми словами, в атаці українці залучили 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотників, проте «всі повітряні цілі були знищені».

Водночас в інтернеті почали поширювати інформацію, що насправді масштаби ушкоджень російських кораблів у Севастополі значно більші. Наприклад, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, нібито вибухнули чотири кораблі російського чорноморського флоту, зокрема фрегат «Адмірал Макаров» і десантний корабель.

Речниця Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк у телемарафоні знищення або пошкодження російських кораблів не підтвердила. Також це нам не підтвердили у пресслужбі оперативного командування «Південь».

Гуменюк зазначила, що офіційну інформацію вони повідомлять пізніше. Вона каже, що причиною ймовірних ушкоджень російських кораблів міг бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

"За такого побоювання бойових комах і використання проти них агресивної системи ППО може бути абсолютно зворотна реакція. Тому коли по комарах б'ють із [систем] С-300, ці ракети мають дуже велику руйнівну силу", — стверджує речниця.

В окупованому Севастополі зранку 29 жовтня було чути звуки, схожі на вибухи. За словами окупаційного «губернатора» Михайла Развожаєва, з 4:30 ранку в місті працювали системи ППО, зокрема «кораблі відбивали атаку в акваторії Севастопольської бухти».

Окупаційна адміністрація назвала «атаку безпілотників найбільш масовою» з початку повномасштабної війни. Крім того, пропагандистські російські медіа, схоже, намагаються пов'язати «атаку дронів» з американським розвідувальним безпілотником RQ-4B Global Hawk, який кружляв над нейтральними водами в Чорному морі.

Раніше повідомлялось, що ворог не здатний перекидати резерви через Кримський міст.