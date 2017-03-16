Окупанти здійснили 91 обстріл, поранивши чотирьох бійців ЗСУ
Поранено чотирьох українських захисників.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку російські терористи обстрілювали позиції ЗСУ в Авдіївці зі всіх видів озброєння, включаючи важкі міномети і танки. По шахті Бутівка, позиціях біля Кам’янки і Троїцького ворог гатив з мінометів калібру 120 мм, біля Луганського та Зайцевого – з гранатометів різних систем, БМП та мінометів, Майорська – з мінометів калібру 82 мм, а біля Пісків стріляли з БМП.
"По опорних пунктах сил АТО неподалік Новгородського та Опитного противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А близько 23.00 ворог з артустановок калібру 152 мм здійснив провокаційні обстріли в напрямку села Клещівка, що на Бахмутській трасі і не знаходиться на лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.
На Маріупольському напрямку по позиціях ЗСУ під Широкиним та Водяним російські окупанти вели вогонь з кулеметів, БМП та зенітних установок. Біля Павлополя зі 120-мм мінометів та артилерії калібром 122 мм.
В районі Гнутового і Тарамчука стріляли з кулеметів та СПГ, а під Новогригорівкою з БМП. Біля Мар’їнки вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а Красногорівку обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та гранатометів.
На Луганському напрямку в районі Новоолександрівки та Кримського обстріли велись з гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм та 120 мм. Біля Оріхового гатили з мінометів калібру 82 мм, а Лобачове обстрілювали з автоматичних гранатометів. Опорні пункти неподалік Валуйського потрапили під вогонь стрілецької зброї. Також близько опівночі артилерією калібру 122 мм ворог намагався поцілити по позиціях сил АТО в районі Новоолександрівки та Новозванівки.
Нагадаємо, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
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