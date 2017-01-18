Окупаційна влада Криму очікує візиту Ле Пен до анексованого півострова
"В Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політичним діячам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", — заявив так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Георгій Мурадов в коментарі "РИА Новости".
Він вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, буде переважати в світовій політиці.
"Крим став стимулюючим фактором перебудови міжнародної ситуації. Все більша кількість раціонально мислячих і реалістичних політиків віддає перевагу вирішенню питання про невід'ємну приналежність Криму Російській Федерації", — заявив представник окупаційного "уряду".
Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".
У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.
Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.
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