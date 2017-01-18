Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Окупаційна влада Криму очікує візиту Ле Пен до анексованого півострова

"Віце-прем'єр" вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, буде переважати в світовій політиці
Окупаційна влада Криму запросила кандидата на посаду президента Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен відвідати анексований Росією півострів.
Окупаційна влада Криму очікує візиту Ле Пен до анексованого півострова Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

"В Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політичним діячам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", — заявив так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Георгій Мурадов в коментарі "РИА Новости".

Він вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, буде переважати в світовій політиці.

"Крим став стимулюючим фактором перебудови міжнародної ситуації. Все більша кількість раціонально мислячих і реалістичних політиків віддає перевагу вирішенню питання про невід'ємну приналежність Криму Російській Федерації", — заявив представник окупаційного "уряду".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat