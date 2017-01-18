Окупаційна влада Криму очікує візиту Ле Пен до анексованого півострова

"Віце-прем'єр" вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, буде переважати в світовій політиці

Окупаційна влада Криму запросила кандидата на посаду президента Франції, лідера партії "Національний фронт" Марін Ле Пен відвідати анексований Росією півострів.

"В Криму, безумовно, були б раді її приїзду. Ми в Криму раді всім, тим більше тим політичним діячам, які позитивну займають позицію щодо нашої республіки", — заявив так званий "віце-прем'єр уряду Криму" Георгій Мурадов в коментарі "РИА Новости".

Він вважає, що точка зору, якої дотримується Ле Пен, буде переважати в світовій політиці.

"Крим став стимулюючим фактором перебудови міжнародної ситуації. Все більша кількість раціонально мислячих і реалістичних політиків віддає перевагу вирішенню питання про невід'ємну приналежність Криму Російській Федерації", — заявив представник окупаційного "уряду".

Нагадаємо, що кандидат у президенти Франції від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що анексія Криму Росією "не була нелегальною".

У свою чергу в Службі безпеки України (СБУ) не виключають, що кандидатові в президенти Франції, лідерові партії "Національний фронт" Марін Ле Пен буде закрито в'їзд до України.

Міністерство закордонних справ України висловило обурення черговими висловлюваннями Марін Ле Пен щодо Криму.