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Окупаційна "влада" Криму забрала у Коломойського 3 га землі в Ялті

Майно українського олігарха в Криму активно "націоналізують"
У Криму окупаційний суд постановив забрати у бізнесмена Ігоря Коломойського майже три гектари землі в Ялті.
Окупаційна "влада" Криму забрала у Коломойського 3 га землі в Ялті Ігор Коломойський. Фото: theinsider.ua

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Так звана "адміністрація" Ялти розповсюдила інформацію про те, що окупаційний суд задовольнив позов "влади" міста про повернення в муніципальну власність 2,8 га землі.

У прес-релізі повідомили, що дана земельна ділянка до окупації Криму була передана міською радою одній з комерційних фірм, яка афілійована з ім'ям відомого українського олігарха.

За словами джерела агентства, мова йде про Коломойського.

Як повідомляв раніше iPress.ua, окупаційна влада Криму також "націоналізувала" три санаторії і готель, які належать структурам, пов'язаним з Коломойським.

У нього забрали пансіонати "Енергетик", "Масандра", "Кастрополь", а також готель "Крим". Всі об'єкти розташовані в Ялті.

Також раніше стало відомо, що Федерація профспілок Республіки Татарстан купила відомий санаторний комплекс "Форос" в Криму, щоб спонсори цієї покупки уникли потрапляння до списку санкцій США і Євросоюзу.

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23 01 2017 20:57
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