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Окупована частина Луганської області залишилася без води через аварію

Призупинено подавання води з Петровської насосної станції
Подавання води на тимчасово непідконтрольну Києву частину Луганської області призупинено через аварію на магістральному водогоні.
Окупована частина Луганської області залишилася без води через аварію Фото: gettyimages.com

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"Призупинено подавання води з Петровської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки - аварійна ситуація на магістральному водогоні на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку місяця на Донбасі через знеструмлення насосної станції без води залишилися Маріуполь, Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Новолуганське.

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23 03 2018 21:50
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