Окупована частина Луганської області залишилася без води через аварію

Подавання води на тимчасово непідконтрольну Києву частину Луганської області призупинено через аварію на магістральному водогоні.

Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.

"Призупинено подавання води з Петровської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки - аварійна ситуація на магістральному водогоні на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку місяця на Донбасі через знеструмлення насосної станції без води залишилися Маріуполь, Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Новолуганське.