CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПодавання води на тимчасово непідконтрольну Києву частину Луганської області призупинено через аварію на магістральному водогоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупована частина Луганської області залишилася без води через аварію
Призупинено подавання води з Петровської насосної станції
Фото: gettyimages.com
Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у Twitter.
"Призупинено подавання води з Петровської насосної станції на неконтрольовану частину Луганщини. Причина зупинки - аварійна ситуація на магістральному водогоні на непідконтрольній території", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на початку місяця на Донбасі через знеструмлення насосної станції без води залишилися Маріуполь, Покровськ, Мирноград, Добропілля, Новогродівка, Вугледар, Волноваха, Докучаєвськ та Новолуганське.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 03 2018 21:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході
- Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світіСпочатку вона була на Майдані. Потім, із початком війни, опинилася на Сході