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Окупований Донбас не може бути "вживлений" в Україну, - Клімкін

"В Україні буде вільний український європейський Донбас!", – наголосив міністр
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що керовані російськими маріонетками окремі райони Донецької й Луганської областей не можуть повернутися у склад України – єднання можливо лише з вільним Донбасом.
Окупований Донбас не може бути "вживлений" в Україну, - Клімкін Фото: afp.com

"Окупований Донбас як російська колонія не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну", – написав він у Twitter.

"Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип", – заявив голова МЗС.

"В Україні буде вільний український європейський Донбас!", – наголосив Клімкін.

Міністр також зазначив: "З Кремля вже встигли привітати своїх маріонеток з фейковими виборами. Ну, що сказати, самі придумали, самі провели, самі себе вітають!"

"Ізоляція РФ у світі все більш очевидна. Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху...", – додав він.

Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

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