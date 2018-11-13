Окупований Донбас не може бути "вживлений" в Україну, - Клімкін
"Окупований Донбас як російська колонія не може бути штучно вживлений у цивілізовану і демократичну Україну", – написав він у Twitter.
"Можемо обговорювати перехідні періоди, різні підходи та модальності, але не цей фундаментальний принцип", – заявив голова МЗС.
"В Україні буде вільний український європейський Донбас!", – наголосив Клімкін.
Міністр також зазначив: "З Кремля вже встигли привітати своїх маріонеток з фейковими виборами. Ну, що сказати, самі придумали, самі провели, самі себе вітають!"
"Ізоляція РФ у світі все більш очевидна. Весь світ сміється з РФ, от тільки людям на окупованих українських територіях не до сміху...", – додав він.
Нагадаємо, на незаконних "виборах" в окремих районах Луганської області "головою" самопроголошеної республіки "обрали" Леоніда Пасічника, який раніше виконував обов'язки ватажка так званої ЛНР.
Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.
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