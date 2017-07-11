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Окупований Луганськ залишився без води

Причиною знеструмлення є борг водоканалу у 157 млн грн
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО) знеструмило Петрівський водозабір Попаснянського водоканалу, який постачає воду до окупованого Луганська.
Окупований Луганськ залишився без води Фото: ЕPA

Про це повідомив генеральний директор "Луганського енергетичного об'єднання" Володимир Грицай, пише DW.com.

Причиною знеструмлення є борг водоканалу перед "ЛЕО", який станом на 6 листопада складає майже 157 мільйонів гривень та постійно зростає. При цьому борг сформувався саме за рахунок боргів самопроголошеного утворення "ЛНР", бо 90 відсотків води, що добувається водоканалом, постачається на неконтрольовану територію.

Як повідомив Грицай, знеструмлення Петрівської насосної станції відбулось у першій половині дня понеділка. За його словами, великі борги перед "ЛЕО" за спожиту електроенергію мають також, зокрема, Алчевський металургійний комбінат, підприємства групи ДТЕК, а також низка державних підприємств, які працюють у Луганській області.

У свою чергу, борг самого "ЛЕО" перед держпідприємством "Енергоринок" через несплату його клієнтами отриманих послуг становить понад п'ять мільярдів гривень.

Грицай зазначив, що вирішити проблему глибокої господарської кризи підприємства не допомагають ані звернення до президента та прем'єр-міністра України, ані до керівників профільних міністерств та відомств.
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" входить до холдингу "Енергетичний стандарт", який належить бізнесмену Костянтину Григоришину.

Нагадаємо, більшу частину підконтрольної Луганської області знеструмлено через відключення лінії електропередачі "Луганська ТЕС - Лисичанськ".

 
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07 11 2017 06:32
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