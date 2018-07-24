Олег Сенцов написав листа режисерці "Громадського"
"Громадське" наводить повний текст листа:
"Аня, привет! Спасибо большое за письмо, за теплые слова и за поздравление (13 липня Сенцову виповнилося 42 роки - ред). Передавай также ребятам с Громадского мои привет и благодарность за вашу работу, не только связанную с поддержкой политузников. Рад, что ваш проект растет и развивается. И что Наташа (сестра Сенцова Наталя Каплан - ред.) теперь тоже работает у вас... Мне часто пишут, что я так многих мотивирую на расстоянии… Мне в это трудно поверить, как и в многие вещи, которые происходят там, на воле, вокруг моего имени. Моя сегодняшняя жизнь как-то совсем далека от этого шума. Спасибо за лабытнангские фотки, я их получил. Тут и правда за стенами красиво, но я всего этого не вижу - лишь железо и бетон, у нас тут даже деревьев нет. Надеюсь, что приезжать сюда тебе тоже понравилось! : )) Спасибо еще раз за письма и за твою работу. Хотя понимаю, что это скорее всего больше, чем просто работа. С уважением, Олег 17.07.2018".
Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе відвідав українського політв'язня режисера Олега Сенцова в колонії Лабитнангі. За його словами: "Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому в нього була друга криза зі здоров'ям".
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