Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Олег Сенцов оголосив голодування

Захист українського політв'язня не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування
Український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.
Олег Сенцов оголосив голодування Фото: radiosvoboda.org

Сенцов повідомив адвокату, що готувався до цього кроку два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм, -  повідомила двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан, інформує "Громадське". 

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про всі можливі наслідки, зокрема незворотні для здоров'я. 

Своєю чергою Сенцов заявив, що готовий померти, якщо вимоги не буде виконано.

"Я, Сенцов Олег, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і знаходиться в колонії м. Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 р. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні", — написав Сенцов у заяві.

Фото: Громадське

Зараз Сенцов перебуває в опрічній камері. Адвокат Дінзе не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

Нагадаємо, що раніше стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2018 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

Засновник YouControl Сергій Мільман: На початку нам погрожували щодня, в тому числі фізичною розправою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.