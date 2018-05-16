Захист українського політв'язня не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування

Український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму.

Сенцов повідомив адвокату, що готувався до цього кроку два місяці, відмовляючись від передач та фізично готуючи організм, - повідомила двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан, інформує "Громадське".

Адвокат Дмитро Дінзе попередив підзахисного про всі можливі наслідки, зокрема незворотні для здоров'я.

Своєю чергою Сенцов заявив, що готовий померти, якщо вимоги не буде виконано.

"Я, Сенцов Олег, громадянин України, який незаконно засуджений російським судом і знаходиться в колонії м. Лабитнангі, оголосив безстрокове голодування з 14 травня 2018 р. Єдиною умовою його припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які знаходяться на території РФ. Разом та до кінця! Слава Україні", — написав Сенцов у заяві.

Фото: Громадське

Зараз Сенцов перебуває в опрічній камері. Адвокат Дінзе не виключає, що Сенцова направлять на примусове психіатричне обстеження і застосують примусове годування.

Нагадаємо, що раніше стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.