Олег Сенцов погодився на підтримуючу терапію
Про це повідомляють у Федеральній службі виконання покарань Росії.
"Зараз засуджений Сенцов О. Г., який відмовився від прийому їжі, перебуває під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. Сенцов О. Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду. За час відмови від прийому їжі погіршення загального стану здоров'я не зареєстровано. Стан його здоров'я задовільний. Із засудженим регулярно проводять бесіди про негативні наслідки для організму, що наступають при тривалому голодуванні", – заявляють у ФСВП Росії.
Нагадаємо, Олег Сенцов, засуджений до 20 років в'язниці за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, голодує з 14 травня. Він вимагає від російської влади відпустити на свободу 64 українців, яких називає політв'язням (при цьому не вимагає власного звільнення).
У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.
Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.
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