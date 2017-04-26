Олег Сенцов отримав американську премію "Свобода писати"

Під час церемонії також зачитали листа, якого Український режисер написав спеціально з нагоди присудження премії

У Нью-Йорку незаконно утримуваного в полоні кремлівським режимом режисера Олега Сенцова нагородили премією Американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Про це повідомляє Посольство України в США у Facebook.

Від імені Олега Сенцова премію PEN America отримала двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан.

"Ця премія - визнання відданості Олега Сенцова свободі самовираження, особливо праву на інакомислення, незважаючи на перебування в ув'язненні та зловживання влади по відношенню до нього. ПЕН-клуб закликає владу РФ негайно звільнити Олега Сенцова", - сказано в повідомленні.

Народний депутат України Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook опублікував відео моменту вручення премії.

Під час церемонії також зачитали листа, якого Олег Сенцов написав спеціально з нагоди присудження премії.

Раніше The Washington Post повідомило, що Олег Сенцов поповнив "видатний список" інших лауреатів, які потрапили у небезпеку і опинилися в надзвичайних життєвих обставин, таких як журналістка Хадіджи Ісмаїлова з Азербайджану, арештована за публікацію серії матеріалів про корупцію в уряді. В той же список входить Ільхам Тохти, ув'язнений китайський економіст.

Як зазначає видання, 37 із 40 лауреатів премії "Свобода писати" вийшли на свободу протягом 18 місяців з моменту нагородження.

Раніше президент Володимир Путін відмовився звільняти українського режисера Сенцова, засудженого на 20 років за підготовку терактів у Криму.

"Ми повинні виходити з того, що живемо в правовій державі, і питання такого роду повинні вирішуватися судовою системою. Сенцов засуджений не за творчість. А за те, що взяв на себе абсолютно інші функції... фактично присвятив своє життя терористичній діяльності. Справа не в його позиції, не в тому, що він думає з приводу подій у Криму. Справа в його наміри і підготовці протиправних дій", - заявив Путін.

Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.