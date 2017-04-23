Олег Верняєв виграв ще одне "золото" чемпіонату Європи

Ігор Радівілов завоював бронзову медаль у вправах на кільцях

Український гімнаст Олег Верняєв захистив статус чемпіона Європи у програмі на брусах.

На Чемпіонаті Європи, який проходить у Румунії, виступ українця судді оцінили у 15,466 бали, інформує "Чемпіон".

Верняєв став триразовим чемпіоном Європи з виступу на паралельних брусах. Раніше він виграв "золото" в Софії в 2014 році і в Монпельє - у 2015.

Окрім того, Верняєв завоював на ЧЄ бронзову медаль в опорному стрибку (14,649). Перше місце посів представник Росії Артур Далалоян, рузультат якого склав14,933 бали. Срібло в активі румунського гімнаста Маріана Драгулеско - 14,733.

Також представник України на ЧЄ Ігор Радівілов завоював бронзову медаль у вправах на кільцях (15.003).

Перемогу тут здобув представник Греції Елефтеріос Петруніас (15.433), другим став британець Кортні Таллоч (15.066).

Нагадаємо, що український спортсмен Олег Верняєв завоював золоту медаль у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.