Олег Верняєв виграв ще одне "золото" чемпіонату Європи
На Чемпіонаті Європи, який проходить у Румунії, виступ українця судді оцінили у 15,466 бали, інформує "Чемпіон".
Верняєв став триразовим чемпіоном Європи з виступу на паралельних брусах. Раніше він виграв "золото" в Софії в 2014 році і в Монпельє - у 2015.
Окрім того, Верняєв завоював на ЧЄ бронзову медаль в опорному стрибку (14,649). Перше місце посів представник Росії Артур Далалоян, рузультат якого склав14,933 бали. Срібло в активі румунського гімнаста Маріана Драгулеско - 14,733.
Також представник України на ЧЄ Ігор Радівілов завоював бронзову медаль у вправах на кільцях (15.003).
Перемогу тут здобув представник Греції Елефтеріос Петруніас (15.433), другим став британець Кортні Таллоч (15.066).
Нагадаємо, що український спортсмен Олег Верняєв завоював золоту медаль у багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.
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