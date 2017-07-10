"Олег, винєси козла нафіг": Ірина Луценко кричала в Раді про Левченка, - ВІДЕО

Луценко зверталася до депутата від БПП Олега Недави, який, за словами Шкрум, є "смотрящим" від соратника екс-президента Януковича Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський

Представник президента в парламенті Ірина Луценко в ході сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.

Відео опублікувала нардеп від "Батьківщини" Альона Шкрум на сторінці в Facebook.

"На першому плані спиною до нас стоіть жінка - це пані Луценко, дружина ГенПрокурора. На задньому плані - Юрія Левченка тримає такий собі пан Недава - великий та громіздкий. Іра Луценко на відео кричить: "Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси його нафіг!", - написала Шкрум.

Луценко зверталася до депутата від БПП Олега Недави, який, за словами Шкрум, є "смотрящим" від соратника екс-президента Януковича Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський.

Відзначимо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.

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Олег Недава - родом з Макіївки. Народний депутат України, обраний по округу №53 (Донецька область). Член фракції "Блок Петра Порошенка".

Недава також є менеджером Юрія Іванющенка. У Іванющенка є інвестиційний корпоративний фонд "Нові технології", що керує його активами. Олег Недава в часи Януковича був директором цього фонду.

"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначила також Шкрум.

Нагадаємо, що вчора 6 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала за основу законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

Голосування пройшло з бійкою біля трибуни, яку влаштував "свободівець" Юрій Левченко. Він намагався докричатися до президії, що цей законопроект порушує Конституцію України.