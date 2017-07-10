Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

"Олег, винєси козла нафіг": Ірина Луценко кричала в Раді про Левченка, - ВІДЕО

Луценко зверталася до депутата від БПП Олега Недави, який, за словами Шкрум, є "смотрящим" від соратника екс-президента Януковича Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський
Представник президента в парламенті Ірина Луценко в ході сутичок в Раді 5 жовтня кричала депутату від БПП Олегу Недаві, щоб він "виніс козла", маючи на увазі нардепа від "Свободи" Юрія Левченка.
"Олег, винєси козла нафіг": Ірина Луценко кричала в Раді про Левченка, - ВІДЕО Фото: Укрінформ

Відео опублікувала нардеп від "Батьківщини" Альона Шкрум на сторінці в Facebook.

"На першому плані спиною до нас стоіть жінка - це пані Луценко, дружина ГенПрокурора. На задньому плані - Юрія Левченка тримає такий собі пан Недава - великий та громіздкий. Іра Луценко на відео кричить: "Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси його нафіг!", - написала Шкрум.

Луценко зверталася до депутата від БПП Олега Недави, який, за словами Шкрум, є "смотрящим" від соратника екс-президента Януковича Юрія Іванющенка, відомого також як Юра Єнакіївський.

Відзначимо, що в грудні 2016 року народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенка" Олег Недава виступив з відео-зверненням на захист Юрія Іванющенка.

Читайте також: "Ми від Юри". Люди Єнакієвського в БПП, "Свободі" та русі Саакашвілі

Олег Недава - родом з Макіївки. Народний депутат України, обраний по округу №53 (Донецька область). Член фракції "Блок Петра Порошенка".

Недава також є менеджером Юрія Іванющенка. У Іванющенка є інвестиційний корпоративний фонд "Нові технології", що керує його активами. Олег Недава в часи Януковича був директором цього фонду.

"Він відповідає за маленький округ на Донбасі, за відбілювання Іванющенка, за закриття для нього кримінальних справ, за частину грошей для відновлення Донбасу, які зникають в чорні дірки багатьох кишень", - зазначила  також Шкрум.

Нагадаємо, що вчора 6 жовтня 2017 року Верховна Рада підтримала за основу законопроект про реінтеграцію Донбасу - офіційно № 7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", виключивши з нього згадку про Мінські домовленості.

Голосування пройшло з бійкою біля трибуни, яку влаштував "свободівець" Юрій Левченко. Він намагався докричатися до президії, що цей законопроект порушує Конституцію України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 10 2017 11:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.