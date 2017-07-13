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Олега Барну закидали яйцями

Барна почав ображати активістів лайливими словами
Активісти перед Верховною Радою України закидали депутата від БПП Олега Барну яйцями.
Олега Барну закидали яйцями Олег Барна. Фото: Автомайдан

"Автомайдан блокує прохід до Верховної ради по вулиці Грушевського нагору від Кабміну. Барна виходив з будівлі Ради. Активісти його зупинили і спитали, чому він не проголосував за зняття недоторканності з депутатів і арешт", - розповіла активіст, інформує "Українська правда".

За її словами, Барна почав ображати активістів лайливими словами. У відповідь в нього полетіли яйця.

Нагадаємо, що під Верховною радою Україні активісти почали кидати на дорогу димові шашки.

Окрім того, виникли сутички між поліцією і учасниками мітингу за скасування депутатської недоторканності. Поліція застосувала газові балончики до учасників протестів.

 
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13 07 2017 12:23
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