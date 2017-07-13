НОВИНИАктивісти перед Верховною Радою України закидали депутата від БПП Олега Барну яйцями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олега Барну закидали яйцями
Барна почав ображати активістів лайливими словами
Олег Барна. Фото: Автомайдан
"Автомайдан блокує прохід до Верховної ради по вулиці Грушевського нагору від Кабміну. Барна виходив з будівлі Ради. Активісти його зупинили і спитали, чому він не проголосував за зняття недоторканності з депутатів і арешт", - розповіла активіст, інформує "Українська правда".
За її словами, Барна почав ображати активістів лайливими словами. У відповідь в нього полетіли яйця.
Нагадаємо, що під Верховною радою Україні активісти почали кидати на дорогу димові шашки.
Окрім того, виникли сутички між поліцією і учасниками мітингу за скасування депутатської недоторканності. Поліція застосувала газові балончики до учасників протестів.
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13 07 2017 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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