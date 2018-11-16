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Олега Сенцова відзначили премією Сергія Магнітського

Українець опинився серед цьогорічних лауреатів премії імені Сергія Магнітського
Українського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.
Олега Сенцова відзначили премією Сергія Магнітського Фото: reuters.com

Церемонія нагородження відбулася в Лондоні 15 листопада, повідомляє "Радіо свобода".

Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи – Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний.

Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган.

Премією Магнітського нагороджують щорічно з 2015 року.

Нагадаємо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова, а 14 листопада відзначили нагородою Платформи європейської пам'яті та сумління.

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16 11 2018 22:27
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