CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнського режисера Олега Сенцова відзначили міжнародною премією в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олега Сенцова відзначили премією Сергія Магнітського
Українець опинився серед цьогорічних лауреатів премії імені Сергія Магнітського
Фото: reuters.com
Церемонія нагородження відбулася в Лондоні 15 листопада, повідомляє "Радіо свобода".
Лауреатами премії також стали правозахисниця Зоя Светова, гватемальські юристи – Жозе Роландо Альварадо і Вікторія Сандовал, британський журналіст Еліот Хіггінс, російський опозиціонер Олексій Навальний.
Посмертно нагородою відзначили американського сенатора Джона Маккейна. Її отримала дочка Маккейна Меган.
Премією Магнітського нагороджують щорічно з 2015 року.
Нагадаємо, 25 жовтня Сенцову присудили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Сахарова, а 14 листопада відзначили нагородою Платформи європейської пам'яті та сумління.
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