Олександр Дроздик закликав ГПУ і НАБУ порушити справу проти депутата Дерев'янка через корупцію, - ВІДЕО

Дроздик також звернуся до Дерев’янка, Саакашвілі та їх друзів, щоб вони не називали себе антикорупціонерами, або "перед тим, як називати себе таким словом, пішли у церкву і покаялись"

Народний депутат фракції “Народний фронт” Олександр Дроздик звернувся до Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро з вимогою порушити кримінальну справу щодо фірм позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка, причетних до незаконного збагачення та контролю державних реєстрів Міністерства юстиції протягом 2006-2013 рр.

"В той час, коли фейкові антикорупціонери: Дерев'янко, Саакашвілі та вся їх компанія, проводять показові виступи та імітацію боротьби з корупцією, насправді, вони виявились самі по вуха у цій корупції. Юрій Дерев'янко - депутат, який через підконтрольні йому та його брату підприємства, ТОВ "Артмастер" та ТОВ "3-Т" протягом 2006-2013 років отримали незаконно кошти у розмірі більше 760 мільйонів гривень", - повідомив депутат в ході брифінгу.

"Між цими компаніями та державним підприємством “"нформ’юст" було укладено угоду на ліцензійні умови для комп'ютерної програми для реєстру речових прав. Вони отримали за це роялті під минулим керівництвом Міністерства юстиції та “Інформ’юстом", - пояснив суть корупційної схеми Дроздик.

"Експертизою, яка проводилася по даному факту, було встановлено, що ці реєстри та цей програмний продукт не являється взагалі об'єктом авторського та інтелектуального права і, отже, фактично, всі ці кошти, які були сплачені як роялті, вони були сплачені незаконно і обманним шляхом. Тому група депутатів, обурених цим фактом, звертається до ГПУ та НАБУ, аби вони порушили справу та розслідували її", - підкреслив представник "Народного фронту" у своєму виступі.

Олександр Дроздик також звернуся до Дерев’янка, Саакашвілі та їх друзів, щоб вони не називали себе антикорупціонерами, або "перед тим, як називати себе таким словом, пішли у церкву і покаялись".

"Прошу вважати мій виступ офіційним зверненням до Генеральної прокуратури та НАБУ щодо розслідування даного факту, порушення справи та притягнення винних до відповідальності", - резюмував Дроздик.

Нагадаємо, раніше Дроздик заявляв, що заяви Міхеїла Саакашвілі не варто сприймати серйозно, а тим більше їм довіряти.