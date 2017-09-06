Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Олександр Дроздик закликав ГПУ і НАБУ порушити справу проти депутата Дерев'янка через корупцію, - ВІДЕО

Дроздик також звернуся до Дерев’янка, Саакашвілі та їх друзів, щоб вони не називали себе антикорупціонерами, або "перед тим, як називати себе таким словом, пішли у церкву і покаялись"
Народний депутат фракції “Народний фронт” Олександр Дроздик звернувся до Генеральної прокуратури України та Національного антикорупційного бюро з вимогою порушити кримінальну справу щодо фірм позафракційного народного депутата Юрія Дерев’янка, причетних до незаконного збагачення та контролю державних реєстрів Міністерства юстиції протягом 2006-2013 рр.
Олександр Дроздик закликав ГПУ і НАБУ порушити справу проти депутата Дерев Олександр Дроздик. Фото: newsradio.com.ua

"В той час, коли фейкові антикорупціонери: Дерев'янко, Саакашвілі та вся їх компанія, проводять показові виступи та імітацію боротьби з корупцією, насправді, вони виявились самі по вуха у цій корупції. Юрій Дерев'янко - депутат, який через підконтрольні йому та його брату підприємства, ТОВ "Артмастер" та ТОВ "3-Т" протягом 2006-2013 років отримали незаконно кошти у розмірі більше 760 мільйонів гривень", - повідомив депутат в ході брифінгу.

"Між цими компаніями та державним підприємством “"нформ’юст" було укладено угоду на ліцензійні умови для комп'ютерної програми для реєстру речових прав. Вони отримали за це роялті під минулим керівництвом Міністерства юстиції та “Інформ’юстом", - пояснив суть корупційної схеми Дроздик.

"Експертизою, яка проводилася по даному факту, було встановлено, що ці реєстри та цей програмний продукт не являється взагалі об'єктом авторського та інтелектуального права і, отже, фактично, всі ці кошти, які були сплачені як роялті, вони були сплачені незаконно і обманним шляхом. Тому група депутатів, обурених цим фактом, звертається до ГПУ та НАБУ, аби вони порушили справу та розслідували її", - підкреслив представник "Народного фронту" у своєму виступі.

Олександр Дроздик також звернуся до Дерев’янка, Саакашвілі та їх друзів, щоб вони не називали себе антикорупціонерами, або "перед тим, як називати себе таким словом, пішли у церкву і покаялись".

"Прошу вважати мій виступ офіційним зверненням до Генеральної прокуратури  та НАБУ щодо розслідування даного факту, порушення справи та притягнення винних до відповідальності", - резюмував Дроздик. 

Нагадаємо, раніше Дроздик заявляв, що заяви Міхеїла Саакашвілі не варто сприймати серйозно, а тим більше їм довіряти.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 06 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.