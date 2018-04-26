НОВИНИ2,6 млрд гривень, арештованих у 2015 році на рахунках Всеукраїнського банку розвитку за підозрою в приналежності Олександрові Януковичу, зараз залишилося 559 млн гривеньПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олександр Янукович вивів з-під арешту 2 млрд грн, - ЗМІ
Суди ухвалили, що слідству не вдалося довести приналежність грошей синові екс-президента
Олександр Янукович. Фото: AFP
Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в Національному банку.
Це сталося в періоди, коли суди знімали арешт із грошей. Востаннє арешт зняв 14 лютого Печерський суд Києва.
Суди приймали такі рішення, посилаючись на те, що Генпрокуратурі не вдалося довести пов'язаність фірм-власників рахунків з Олександром Януковичем.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.
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