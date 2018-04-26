Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Олександр Янукович вивів з-під арешту 2 млрд грн, - ЗМІ

Суди ухвалили, що слідству не вдалося довести приналежність грошей синові екс-президента
2,6 млрд гривень, арештованих у 2015 році на рахунках Всеукраїнського банку розвитку за підозрою в приналежності Олександрові Януковичу, зараз залишилося 559 млн гривень
Олександр Янукович вивів з-під арешту 2 млрд грн, - ЗМІ Олександр Янукович. Фото: AFP

Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в Національному банку.

Це сталося в періоди, коли суди знімали арешт із грошей. Востаннє арешт зняв 14 лютого Печерський суд Києва.

Суди приймали такі рішення, посилаючись на те, що Генпрокуратурі не вдалося довести пов'язаність фірм-власників рахунків з Олександром Януковичем.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 04 2018 13:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.