Олександр Янукович вивів з-під арешту 2 млрд грн, - ЗМІ Суди ухвалили, що слідству не вдалося довести приналежність грошей синові екс-президента

2,6 млрд гривень, арештованих у 2015 році на рахунках Всеукраїнського банку розвитку за підозрою в приналежності Олександрові Януковичу, зараз залишилося 559 млн гривень

Олександр Янукович. Фото: AFP

Про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на співрозмовника в Національному банку. Це сталося в періоди, коли суди знімали арешт із грошей. Востаннє арешт зняв 14 лютого Печерський суд Києва. Суди приймали такі рішення, посилаючись на те, що Генпрокуратурі не вдалося довести пов'язаність фірм-власників рахунків з Олександром Януковичем. Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову сина екс-президента України Віктора Януковича Олександра Януковича до НБУ про відшкодування 1,6 млрд грн збитків у зв'язку з виведенням з ринку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", акціонером якого він є.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію