Олександра Олеся перепоховають в Україні
Про це повідомив сьогодні на вечорі пам’яті поета у Празі повірений України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський, інформує Радіо Свобода.
«Ми отримали всі дозволи. Це була складна процедура за чеськими законами. В середині тижня буде прощання в Празі», – повідомив дипломат.
21 січня у столиці Чехії Празі з ініціативи української громади також відслужили панахиду за Олександром Олесем і його дружиною Вірою Кандибою.
Раніше міністр культури України Євген Нищук повідомив, що вже визначено місце для перепоховання останків Олександра Олеся у Києві на Лук’янівському кладовищі. Нищук втім не вказував точної дати перепоховання письменника в Україні, пояснивши це «технічними моментами».
На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.
МЗС України повідомило, що останки Олександра Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олександра Олеся в Чехії.
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