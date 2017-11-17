"Олександрія" сенсаційно перемогла "Шахтар"

У матчі, який відкривав 16-й тур УПЛ, "Олександрія" несподівано здобула перемогу над "Шахтарем".

Уже на 15 хвилині матчу господарів приголомшив Полярус, який відкрив рахунок в матчі. Проте гості не довго святкували взяття воріт, оскільки через три хвилини Бернард потужним ударом з меж штрафного майданчика "Олександрії" відновив паритет.

Втім, "Олександрія" таки пішла на перерву з перевагою в один гол. На 27 хвилині все той же Артем Полярус забив гол, вивівши гостей вперед. Протягом другого тайму "гірникам" так і не вдалося відігратися, тому матч завершився 1:2 на користь підопічних Володимира Шарана.

За увесь матч головний арбітр Микола Балакін продемонстрував гравцям чотири жовті картки. Наразі "Шахтар" продовжує лідирувати в чемпіонаті, маючи на сім залікових балів більше, аніж "Динамо". Проте кияни ще зіграють свій матч проти "Зірки". У свою чергу "Олександрія" посідає восьму сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" обіграв голландський "Фейенорд" з Роттердама у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.