"Олександрія" у меншості зіграла внічию проти "Астри" у Лізі Європи "Олександрія" відвезла нульову нічию з Румунії

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Олександрія" в гостях у меншості відстояла нічию у матчі проти румунської "Астри".

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Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч "Астра" (Румунія) – "Олександрія" (Україна) 0:0 "Астра": Ілієв – Стан, Польчак, Бежан, Белу – Данді, Мрзляк, Нікоара – Іоніца (Балауре, 77), Чіпірліу (Ле Таллек, 55), Ґеорґе (Маркіньос, 52). "Олександрія": Паньків – Бацула, Гітченко, Басов, Чеботаєв – Грицук (Пономар, 66), Запорожан, Банада – Полярус (Цуріков, 71), Сітало, Старенький (Бондаренко, 80). Попередження: Чіпірліу (49) Данді (57), Польчак (78) - Басов (39, 78). Вилучення: Басов (повторне попередження). Повторний матч відбудеться 3 серпня. Нагадаємо, київське "Динамо" зуміло перемогти швейцарський "Янг Бойз" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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