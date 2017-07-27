СПОРТ НОВИНИУ 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Олександрія" в гостях у меншості відстояла нічию у матчі проти румунської "Астри".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Олександрія" у меншості зіграла внічию проти "Астри" у Лізі Європи
"Олександрія" відвезла нульову нічию з Румунії
Фото: скріншот
Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
"Астра" (Румунія) – "Олександрія" (Україна) 0:0
"Астра": Ілієв – Стан, Польчак, Бежан, Белу – Данді, Мрзляк, Нікоара – Іоніца (Балауре, 77), Чіпірліу (Ле Таллек, 55), Ґеорґе (Маркіньос, 52).
"Олександрія": Паньків – Бацула, Гітченко, Басов, Чеботаєв – Грицук (Пономар, 66), Запорожан, Банада – Полярус (Цуріков, 71), Сітало, Старенький (Бондаренко, 80).
Попередження: Чіпірліу (49) Данді (57), Польчак (78) - Басов (39, 78).
Вилучення: Басов (повторне попередження).
Повторний матч відбудеться 3 серпня.
Нагадаємо, київське "Динамо" зуміло перемогти швейцарський "Янг Бойз" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2017 23:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф