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"Олександрія" у меншості зіграла внічию проти "Астри" у Лізі Європи

"Олександрія" відвезла нульову нічию з Румунії
У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Олександрія" в гостях у меншості відстояла нічию у матчі проти румунської "Астри".
"Олександрія" у меншості зіграла внічию проти "Астри" у Лізі Європи Фото: скріншот

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

"Астра" (Румунія) – "Олександрія" (Україна) 0:0

"Астра": Ілієв – Стан, Польчак, Бежан, Белу – Данді, Мрзляк, Нікоара – Іоніца (Балауре, 77), Чіпірліу (Ле Таллек, 55), Ґеорґе (Маркіньос, 52).

"Олександрія": Паньків – Бацула, Гітченко, Басов, Чеботаєв – Грицук (Пономар, 66), Запорожан, Банада – Полярус (Цуріков, 71), Сітало, Старенький (Бондаренко, 80).

Попередження: Чіпірліу (49) Данді (57), Польчак (78) - Басов (39, 78).

Вилучення: Басов (повторне попередження).

Повторний матч відбудеться 3 серпня.

Нагадаємо, київське "Динамо" зуміло перемогти швейцарський "Янг Бойз" в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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27 07 2017 23:07
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