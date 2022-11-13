Олександру Усику призначили обов'язкового претендента на чемпіонський титул IBF

Міжнародна боксерська федерація призначила хорвата Філіпа Хрговича претендентом на пояс організації, яким володіє українець.

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав обов'язкового претендента на один зі своїх титулів.

Про це пише сайт Tribuna.com.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила хорвата Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО) претендентом на пояс організації, яким володіє українець.

При цьому промоутер Усика Олександр Красюк зазначив, що цей крок не повинен завадити потенційному поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Поки не призначено дату торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для всіх чотирьох організацій. Команди Усика та суперника мають навіть попередню дату для такого поєдинку – 18 лютого. Враховуючи вищезазначене, IBF матиме всі легальні інструментами, щоб надати пріоритет великому поєдинку.

І нагадаю, що Усик у статусі офіційного претендента чекав на поєдинок з Джошуа понад два роки", - заявив він.

Хргович у серпні здолав рішенням суддів китайця Чжана Чжилея та завоював право стати обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу IBF.