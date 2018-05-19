ПОЛІТИКА НОВИНИУ Москві пройшов установчий з'їзд партії прихильників опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олексій Навальний створює свою партію
Нова партія матиме назву "Росія майбутнього"
Олексій Навальний. Фото: blogkislorod.ru
На з'їзд приїхали 124 делегати з 60 регіонів. Для реєстрації партії за законом потрібно по два делегати не менше ніж від половини російських суб'єктів, повідомляє голова юридичного відділу ФБК Івана Жданова.
Партия пока (!) не зарегистрирована, но уже учреждена! Ура! Новое название: ПАРТИЯ РОССИЯ БУДУЩЕГО pic.twitter.com/LpsBetMQJF— Соболь Любовь (@SobolLubov) 19 мая 2018 г.
Сам Навальний участь у з'їзді не брав, оскільки перебуває під арештом з 15 травня за звинуваченням у порушенні правил проведення масового заходу та непокорі вимогам поліціянта.
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19 05 2018 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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