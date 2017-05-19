Олігарх Ярославський хоче купити російський Промінвестбанк, - ЗМІ

18 травня відбулося засідання наглядової ради російського ВЕБу, де, зокрема, обговорювався продаж українського Промінвестбанку (ПІБ).

"Крім вже відомої пропозиції від групи інвесторів, девелопера Павла Фукса та народного депутата України Максима Микитася, був названий і інший кандидат - власник групи DCH український олігарх Олександр Ярославський",- розповіло джерело в держкорпорації виданню Комерсант.

Відзначається, що Ярославський зробив пропозицію ВЕБу про покупку ПІБу в кінці минулого тижня. Угорська OTP group, яка також робила ВЕБу пропозицію про покупку української "доньки", вчора в числі претендентів представлена не була.

За словами джерел, знайомих з ходом переговорів, її пропозиція була фактично безгрошовою, що не влаштувало ВЕБ. Глава ВЕБа Сергій Горьков, коментуючи за підсумками спостережної продаж ПІБа, не став називати кандидатів. "Зараз відповідь за НБУ, будемо чекати",- сказав він.

Ярославський підтвердив виданню, що направив ВЕБу пропозицію про придбання ПІБа, не розкривши деталей.

"Я давно цікавлюся придбанням банківських активів,- повідомив Ярославський.- Зокрема, я вів переговори зі Сбербанком про купівлю його української "доньки", підписав угоду про наміри, провів due diligence. Однак продавець в підсумку відмовився від угоди".

Після цього, за словами Ярославського, він почав розглядати інші банківські активи в Україні для інвестицій і зупинився на ПІБ (на даний момент займає 5-е місце на ринку України). Він уточнив, що ще не подавав заявку на покупку ПІБу в НБУ, оскільки поки немає згоди продавця на операцію.

У квітні Нацбанк України отримав від двох громадян країни пакети документів для погодження набуття участі в ПІБі, повідомляв раніше регулятор, не називаючи прізвищ потенційних покупців, уточнює Інтерфакс-Україна.

"Зараз отримані документи зареєстровані і перебувають на розгляді. За результатами розгляду громадськість буде поінформовано додатково, у тому числі, стосовно осіб заявників", - повідомляли в прес-службі НБУ.

Згідно ст. 34 закону України Про банки і банківську діяльність, Нацбанк розглядає відповідні документи протягом трьох місяців з дати отримання повного пакета документів. НБУ перевіряє відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим нормативно-правовими актами регулятора, його фінансове положення і походження коштів.

ПІБ заснований в 1992 році. У ВЕБ - 99,7% його акцій.

Згідно з даними НБУ, станом на кінець 2016 року банк з активами 34,32 млрд грн займав 11-е місце на ринку серед 93 банків.

Група DCH, як зазначено на її сайті, розвиває проекти в сфері нерухомості, машинобудування, транспорту та спорту. Раніше група володіла і фінансовими активами, Олександр Ярославський заснував Укрсиббанк (входив в число найбільших в Україні) і згодом продав його французькому BNP Paribas. Сам Ярославський за підсумками 2016 року займав 8-е місце в рейтингу найзаможніших бізнесменів країни за версією українського видання Forbes.

Нагадаємо, російські банки виставили на продаж своїх "дочок" більше року назад.