Олігархам вигідний другий термін Порошенка, - ЗМІ

Українські олігархи останнім часом демонструють здатність домовлятися між собою.

Про це в матеріалі "Іменем другого терміну: Конституція - змінити не можна залишити" пише шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

"Саме ці люди завжди диригували тектонічними зрушеннями вітчизняної політики. Так, за останні роки їхні позиції значно видозмінилися (аж ніяк не через курс "деолігархізації"), але вони, як і раніше, сильні. Хоча б з огляду на наявність власних медіа (не кажучи про все інше). І вони, як і раніше - на відміну від політиків, - здатні домовлятися між собою. Попри все, - йдеться в матеріалі. - Що зараз якраз відбувається з Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським. За останні місяці ці закляті друзі зустрічалися вже кілька разів. Щонайменше раз у присутності третього учасника - представника команди Президента. Про контакти Ріната Леонідовича з Банковою докладно писати вже доводилося, щодо Ігоря Валерійовича, він активно налагоджує комунікацію з Володимиром Гройсманом (з яким зустрічався наступного дня після діалогу з Ахметовим). Цікаво, правда?"

Разом із тим, як стверджує Соня Кошкіна, олігархи за певних умов зацікавлені в переобранні Порошенка Президентом на другий термін.

"Якщо з урізанням повноважень, плюс з урахуванням їхніх інтересів під час переформатування парламенту - так (зацікавлені - ред.). Так, Юрій Бойко має добрі рейтинги, але Президентом він однаково ніколи не стане. А ось Юлія Володимирівна - може. Що для ОБ (Опозиційний блок, - ред.) вкрай небажано. Тож мінімум половину фракції можна записувати в скарбничку "триста голосів". Аналогічно - "радикалів" Ляшка (тут пояснення, вважаю, не потрібні). Плюс - БПП, плюс - НФ, плюс - "довільновизначені". Однозначний мінус - тільки люди Тимошенко. Тобто в разі зусиль математика сходиться", - йдеться в матеріалі LB.ua.

Зазначимо, глава Парламенту Андрій Парубій зауважив, що в умовах російської агресії було б небезпечним для держави і неефективним порушувати питання щодо імпічменту президента Петра Порошенка.