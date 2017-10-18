Олігархи захопили Українську державу, - Гельсінська комісія США

Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) назвала корупцію і владу олігархів в Україні основним "внутрішнім ворогом" для подальшого розвитку держави.

"Стійкість і вплив олігархів в Україні є основою постійної корупції в країні. Олігархи захопили Українську державу, витіснили некорумповані політичні партії і конкурують між собою в розкраданні українських багатств", - йдеться в звіті Комісії, оприлюдненому на її офіційному веб-сайті, повідомляє "Укрінформ".

Українські олігархи є "не стільки бізнесменами, скільки придворними", які перетворюють політичні та особисті зв'язки в монополії, які підтримуються державою.

У звіті наголошується, що спочатку олігархічній конкуренції сприяли два явища: відсутність реформ в перші роки незалежності України і газовий арбітраж.

"Сьогодні Україна здійснила багато важливих реформи, які допомогли подолати корупцію, зокрема, в сфері енергетики, фінансів і економіки. Однак судові реформи продовжують відставати", - наголошується в документі.

У зв'язку з цим, наголошується на необхідності для України просуватися з іншими реформами, підтриманими як громадянським суспільством, так і міжнародною спільнотою.

"В остаточному підсумку, олігархи повинні бути перетворені з придворних на підприємців і бізнесменів, щоб, нарешті, припинити всеосяжну інституційну корупцію", - наголошується в звіті.

Зробити це можна за допомогою потужного громадянського суспільства і вільних ЗМІ.

У доповіді містяться численні рекомендації щодо галузей з акцентом на важливість реформування судової влади. Зокрема, "Україні слід якомога швидше створити антикорупційний суд, щоб забезпечити остаточний необхідний фрагмент антикорупційної архітектури України", наголосили в Гельсінській комісії США.

У звіті також обговорюється питання про посилення електронного урядування та свободи преси як механізмів, які дозволять українському громадянському суспільству, включаючи незалежні засоби масової інформації, здійснювати моніторинг процесу реформ і запобігати його відхиленню.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

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