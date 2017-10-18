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Олігархи захопили Українську державу, - Гельсінська комісія США

Україна здійснила багато важливих реформи, проте судові реформи продовжують відставати
Комісія з безпеки і співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) назвала корупцію і владу олігархів в Україні основним "внутрішнім ворогом" для подальшого розвитку держави.
Олігархи захопили Українську державу, - Гельсінська комісія США Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

"Стійкість і вплив олігархів в Україні є основою постійної корупції в країні. Олігархи захопили Українську державу, витіснили некорумповані політичні партії і конкурують між собою в розкраданні українських багатств", - йдеться в звіті Комісії, оприлюдненому на її офіційному веб-сайті, повідомляє "Укрінформ".

Українські олігархи є "не стільки бізнесменами, скільки придворними", які перетворюють політичні та особисті зв'язки в монополії, які підтримуються державою.

У звіті наголошується, що спочатку олігархічній конкуренції сприяли два явища: відсутність реформ в перші роки незалежності України і газовий арбітраж.

"Сьогодні Україна здійснила багато важливих реформи, які допомогли подолати корупцію, зокрема, в сфері енергетики, фінансів і економіки. Однак судові реформи продовжують відставати", - наголошується в документі.

У зв'язку з цим, наголошується на необхідності для України просуватися з іншими реформами, підтриманими як громадянським суспільством, так і міжнародною спільнотою.

"В остаточному підсумку, олігархи повинні бути перетворені з придворних на підприємців і бізнесменів, щоб, нарешті, припинити всеосяжну інституційну корупцію", - наголошується в звіті.

Зробити це можна за допомогою потужного громадянського суспільства і вільних ЗМІ.

У доповіді містяться численні рекомендації щодо галузей з акцентом на важливість реформування судової влади. Зокрема, "Україні слід якомога швидше створити антикорупційний суд, щоб забезпечити остаточний необхідний фрагмент антикорупційної архітектури України", наголосили в Гельсінській комісії США.

У звіті також обговорюється питання про посилення електронного урядування та свободи преси як механізмів, які дозволять українському громадянському суспільству, включаючи незалежні засоби масової інформації, здійснювати моніторинг процесу реформ і запобігати його відхиленню.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

Біля будівлі Верховної Ради протестувальники встановили понад 60 наметів.

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