Олімпіада-2018: результати другого дня, – ФОТО

Лідирує у загальнокомандному заліку збірна Німеччини, в активі якої 3 золоті та 1 бронзова медалі, повідомляє "Укрінформ".

За німцями – голландці (2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова нагороди) і норвежці (1, 4, 3).

Технічні результати ХХIII зимових Олімпійських ігор за 11 лютого:

Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1. Давід Гляйршер (Австрія) – 3.10,702. 2. Кріс Мацдзер (США) – 3.10,728. 3. Йоганнес Людвіг (Німеччина) – 3.10,932.

Антон Дукач, Андрій Мандзій (обидва – Україна) у фінал не пробилися.

Фристайл. Жінки. Могул. 1. Перрін Лаффон (Франція) – 78,65. 2. Жюстін Дюфур-Лапойнт (Канада) – 78,56. 3. Юлія Галишева (Казахстан) – 77,4.

Тетяна Петрова (Україна) до фіналу не потрапила.



Фото: afp.com

Біатлон. Чоловіки. Спринт. 10 км, два вогневі рубежі. 1. Арнд Пайффер (Німеччина) – 23.38,8 (0 штрафних кіл). 2. Михайло Крчмар (Чехія) – відставання 4,4 секунди (0). 3. Домінік Віндіш (Італія) – 7,7 секунди (1)... 21. Дмитро Підручний – 48,7 (0); 40. Артем Прима – 1.36,1 (2); 46. ​​Сергій Семенов – 1.46,1 (1); 78. Володимир Семаков (усі – Україна) – 2.52,9 (3).



Фото: gettyimages.com

Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 метрів. 1. Свен Крамер (Голландія) – 6.09,760 (олімпійський рекорд). 2. Тед-Ян Блумен (Канада) – 6.11,616. 3. Сверре Лунді Педерсен (Норвегія) – 6.11,618.

Лижні гонки. Скіатлон. 30 км. 1. Сімен Крюгер – 1:16.20,0. 2. Мартін Йонсруд Сунбю - відставання 8,0 секунди. 3. Ганс Крістер Голунд (всі – Норвегія) -–9,9 секунди.

Олексій Красовський (Україна) – не фінішував.

Сноуборд. Чоловіки. Слоуп-стайл. 1. Редмонд Джерард (США) – 87,16 бала. 2. Макс Паррот – 86,00. 3. Марк Макморріс (обидва – Канада) – 85,20.



Фото: zoom-agence.fr

Нагадаємо, командний залік після першого дня Олімпіади-2018 очолила Німеччина.