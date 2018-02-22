Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Олімпіада-2018: Українки провалюють естафету з біатлону, золото – у Білорусі

Жіноча збірна України з біатлону безславно завершує Олімпіаду в південнокорейському Пхьончхані
На Олімпіаді-2018 завершилася жіноча біатлонна естафета 4х6 км. За її підсумками, Дарья Домрачева принесла золото команді Білорусі. На другому місці – збірна Швеції, трійку замкнула Франція.
Олімпіада-2018: Українки провалюють естафету з біатлону, золото – у Білорусі Фото: EPA/UPG

Жіноча збірна України з біатлону в естафеті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані фінішувала на 11-му місці.

Україна заробила два штрафні кола. Варто відзначити, що через сильний вітер штрафні кола в цій гонці отримали також Німеччина, Франція та Фінляндія.

Вже на першому етапі Ірина Варвинець "привезла" перше штрафне коло у стрільбі стоячи. У результаті Віті Семеренко Варвинець передала естафету лише 17-ю з відставанням від лідера в 1 хвилину 41 секунду.

Семеренко також не підкорилася стрільба в стійці і вона пішла на штрафне коло.

Юля Джима прийняла естафету 17-ю з відставанням уже в більше, ніж у дві хвилини. Джима найкраще пройшла естафету серед українок, припустившись по одному промаху на вогневих рубежах. Джима зуміла відіграти більше хвилини і Анастасія Меркушина приймає естафету 10-ю з відставанням в 1 хвилину і 6 секунд.

Меркушина у стрільбі була стабільною лише з одним промахом, але не з такою високою швидкістю.

На фініші Україна програла переможцям 1 хвилину і 13-ть секунд.

Олімпійським чемпіоном в естафеті стала збірна Білорусі. Срібло у Швеції та бронза у Франції.

Варто зазначити, що збірна Норвегії з трьома штрафними колами стала четвертою.

Нагадаємо, український фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея), виборовши золоту медаль.


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2018 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

Паралімпійський чемпіон Віктор Дідух: Не кожен може стати чемпіоном, але кожен може спробувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.