Олімпіада-2018: Українки провалюють естафету з біатлону, золото – у Білорусі
Жіноча збірна України з біатлону в естафеті на зимових Олімпійських іграх у південнокорейському Пхьончхані фінішувала на 11-му місці.
Україна заробила два штрафні кола. Варто відзначити, що через сильний вітер штрафні кола в цій гонці отримали також Німеччина, Франція та Фінляндія.
Вже на першому етапі Ірина Варвинець "привезла" перше штрафне коло у стрільбі стоячи. У результаті Віті Семеренко Варвинець передала естафету лише 17-ю з відставанням від лідера в 1 хвилину 41 секунду.
Семеренко також не підкорилася стрільба в стійці і вона пішла на штрафне коло.
Юля Джима прийняла естафету 17-ю з відставанням уже в більше, ніж у дві хвилини. Джима найкраще пройшла естафету серед українок, припустившись по одному промаху на вогневих рубежах. Джима зуміла відіграти більше хвилини і Анастасія Меркушина приймає естафету 10-ю з відставанням в 1 хвилину і 6 секунд.
Меркушина у стрільбі була стабільною лише з одним промахом, але не з такою високою швидкістю.
На фініші Україна програла переможцям 1 хвилину і 13-ть секунд.
Олімпійським чемпіоном в естафеті стала збірна Білорусі. Срібло у Швеції та бронза у Франції.
Варто зазначити, що збірна Норвегії з трьома штрафними колами стала четвертою.
Нагадаємо, український фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея), виборовши золоту медаль.
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