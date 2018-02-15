Олімпіада: золоту медаль для Німеччини вибороли уродженка України та уродженець Франції
15 лютого вони отримали рекордні 159.31 бала за довільну програму і загальну суму в 235.90 бала, чого вистачило, щоб пара Савченко-Масо перемогла спортсменів із Китаю – Суй Венцзін і Хань Цун, які посіли друге місце.
"Бронзу" отримали канадці Меган Дюамель і Ерік Редфорд, пише "Радіо Свобода".
Представники української збірної в цьому виді змагань участі не брали.
34-річна Савченко народилася в Обухові біля Києва і почала свою кар’єру у фігурному катанні підлітком у 1990-их в Україні.
Вона виграла декілька національних змагань і представляла Україну на міжнародних змаганнях, зокрема на Зимовій Олімпіаді 2002 року у Солт Лейк Сіті.
У 2003 році Савченко переїхала до Німеччини, де вона спочатку виступала з Робіном Шолкови. Пара отримала бронзову медаль на Олімпіаді в 2010 і 2014 роках, а також п’ять світових титулів.
Золота медаль, яку отримали Савченко і Масо 15 лютого, стала восьмою для німецької збірної у Пхьончхані.
Нагадаємо, американський сноубордист Редмонд Джерард мало не проспав змагання на Олімпіаді-2018, де виграв золото, через те, що допізна дивився серіал.
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