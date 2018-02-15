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Олімпіада: золоту медаль для Німеччини вибороли уродженка України та уродженець Франції

Пара Савченко-Масо перемогла спортсменів із Китаю – Суй Венцзін і Хань Цун, які посіли друге місце
Учасники Олімпійських ігор від Німеччини Олена Савченко (уродженка України) і її партнер Бруно Масо (уродженець Франції) отримали золоту медаль у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні.
Олімпіада: золоту медаль для Німеччини вибороли уродженка України та уродженець Франції Фото: AFP

15 лютого вони отримали рекордні 159.31 бала за довільну програму і загальну суму в 235.90 бала, чого вистачило, щоб пара Савченко-Масо перемогла спортсменів із Китаю – Суй Венцзін і Хань Цун, які посіли друге місце.

"Бронзу" отримали канадці Меган Дюамель і Ерік Редфорд, пише "Радіо Свобода".

Представники української збірної в цьому виді змагань участі не брали.

34-річна Савченко народилася в Обухові біля Києва і почала свою кар’єру у фігурному катанні підлітком у 1990-их в Україні.

Вона виграла декілька національних змагань і представляла Україну на міжнародних змаганнях, зокрема на Зимовій Олімпіаді 2002 року у Солт Лейк Сіті.

У 2003 році Савченко переїхала до Німеччини, де вона спочатку виступала з Робіном Шолкови. Пара отримала бронзову медаль на Олімпіаді в 2010 і 2014 роках, а також п’ять світових титулів.

Золота медаль, яку отримали Савченко і Масо 15 лютого, стала восьмою для німецької збірної у Пхьончхані.

Нагадаємо, американський сноубордист Редмонд Джерард мало не проспав змагання на Олімпіаді-2018, де виграв золото, через те, що допізна дивився серіал.

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15 02 2018 12:22
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