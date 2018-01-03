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Олімпійського чемпіона Абраменка визнали кращим спортсменом України в лютому

Це вже друга подібна нагорода для спортсмена
Український фристайлист Олександр Абраменко визнаний кращим спортсменом України в лютому.
Олімпійського чемпіона Абраменка визнали кращим спортсменом України в лютому Олександр Абраменко. Фото: sport.img.com.ua

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Для нього це друга подібна нагорода. Минулий раз його визнавали найкращим спортсменом України в лютому 2016 року.

Абраменко переміг в лижній акробатиці і завоював перше олімпійське золото в історії вітчизняного фрістайлу. Також він став першим в історії олімпійським чемпіоном серед чоловіків за час виступів української олімпійської збірної.

Енвера Аблаєва, старшого тренера збірної України з фрістайлу, назвали найкращим тренером лютого.

Сам Абраменко недавно розповів, що міг стати футболістом, оскільки це було мрією його батька.

Раніше Міністерство молоді та спорту вирішило виплатити 125 тис. доларів фристайлісту Олександру Абраменку.

Нагадаємо, фристайліст Олександр Абраменко став 18 лютого олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея). У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр набрав 128,51 бала.

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01 03 2018 20:58
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