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Олімпійський чемпіон Верняєв: В Україні немає вибору залів, вони часів, коли мені було 10 років

За словами Верняєва, спортивні зали, які наразі є, давно вже застаріли
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв заявив, що в Україні немає тренувальних залів для підготовки до змагань.
Олімпійський чемпіон Верняєв: В Україні немає вибору залів, вони часів, коли мені було 10 років Фото: НОК України

За словами Верняєва, спортивні зали, які наразі є, давно вже застаріли та не відповідають вимогам.

"Вибору залів немає. Звичайно, є ЦСКА в Києві, "Авангард", спортінтернат на Лісовій, але ці зали часів, коли мені було 10 років. Тоді ці снаряди вважалися нормальними, а зараз вже не те. Якщо б до мене підійшли і сказали, що давай ми тобі віддаємо зал, займайся ним, я свої гроші дам, зберу меценатів – мені б допомогли придбати снаряди. Є різні можливості. Із задоволенням це зробив би, і в мене є таке в планах, але у нас же: хрін ти забереш цей зал і хрін тобі дадуть його в оренду", – сказав Олег в інтерв'ю "112 Україна".

"У спортивній гімнастиці свої особливості. Не як у борців, наприклад, де поклав два-три татамі, і вже зал. Нам потрібна певна площа, висота під снаряди. У хлопців-борців татамі дешевші, у нас же звичайний кінь 6 тисяч євро коштує, килим - 40 тисяч! Дуже дороге обладнання, але можна шукати шляхи. Припустимо, відбувається чемпіонат Європи або світу, там нове обладнання. Якщо замовити заздалегідь забрати після змагань, то продадуть вже в половину дешевше. Воно начебто вживане, але насправді всього два тижні на ньому потренувалися люди, і нічого такого з ним не сталося. Дайте просто можливість!", – резюмував спортсмен.

Нагадаємо, що у вересні Олег Верняєв у перший день світового чемпіонату World Challenge Cup виграв золоту та срібну медалі.

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27 12 2018 21:36
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