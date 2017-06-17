СПОРТ НОВИНИ23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс позмагається у швидкості з великою білою акулою для телепрограми на каналі Discovery.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпійський рекордсмен з плавання позмагається у швидкості з акулою
В акули більші шанси на перемогу
Фото: Getty Images
Про це повідомляє BBC.
Плавець здатен розвинути у воді швидкість до 6 миль на годину (9,6 кмг), тоді як акула – до 25 миль на годину (40,2 кмг).
На думку представниці Australian Marine Conservation Society Туні Мато, у перегонах переможе акула. За словами Мато, насправді на цих перегонах порівнюватимуться швидкість людини у воді і швидкість організму, який впродовж мільйонів років розвивався у водному середовищі та ідеально до нього пристосований.
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