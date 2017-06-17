Олімпійський рекордсмен з плавання позмагається у швидкості з акулою

23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс позмагається у швидкості з великою білою акулою для телепрограми на каналі Discovery.

Про це повідомляє BBC.

Плавець здатен розвинути у воді швидкість до 6 миль на годину (9,6 кмг), тоді як акула – до 25 миль на годину (40,2 кмг).

На думку представниці Australian Marine Conservation Society Туні Мато, у перегонах переможе акула. За словами Мато, насправді на цих перегонах порівнюватимуться швидкість людини у воді і швидкість організму, який впродовж мільйонів років розвивався у водному середовищі та ідеально до нього пристосований.

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