Олланд попросив міністрів зробити все, щоб Ле Пен програла вибори у Франції
Відповідну заяву зробив речник французького уряду Стефан Ле Фоль, повідомляє Reuters.
"Олланд попросив міністрів бути "повністю залученими у кампанію до другого туру виборів, щоб Марін Ле Пен отримала якомога нижчий результат", - йдеться у повідомленні.
Глава Франції закликав голосувати за Емманюеля Макрона, який переміг у першому турі президентських перегонів. Також він попросив членів уряду "повністю мобілізувати свої сили в цій кампанії".
Як відомо, другий тур виборів президента Франції пройде 7 травня. За чотири дні до цього головні суперники Макрон та Ле Пен зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі.
Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану