Олланд попросив міністрів зробити все, щоб Ле Пен програла вибори у Франції

Президент Франції Франсуа Олланд закликав усіх міністрів докласти зусиль, щоб кандидат ультраправих Марін ле Пен не отримала на виборах глави держави підтримку з боку виборців.

Відповідну заяву зробив речник французького уряду Стефан Ле Фоль, повідомляє Reuters.

"Олланд попросив міністрів бути "повністю залученими у кампанію до другого туру виборів, щоб Марін Ле Пен отримала якомога нижчий результат", - йдеться у повідомленні.

Глава Франції закликав голосувати за Емманюеля Макрона, який переміг у першому турі президентських перегонів. Також він попросив членів уряду "повністю мобілізувати свої сили в цій кампанії".

Як відомо, другий тур виборів президента Франції пройде 7 травня. За чотири дні до цього головні суперники Макрон та Ле Пен зустрінуться на теледебатах у прямому ефірі.

Нагадаємо, що згідно з остаточними результатами першого туру президентських виборів у Франції, Емануель Макрон набрав 24,01%, а його головний опонент Марін Ле Пен – 21,30%.