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Олланд різко відповів Трампу: Європа не потребує порад сторонніх

Олланд натякнув, що Трампу не варто вказувати європейцям що і як робити
Президент Франції Франсуа Олланд наголосив, що Європа не потребує порад сторонніх, а НАТО не застаріє, поки існують загрози безпеці.
Олланд різко відповів Трампу: Європа не потребує порад сторонніх Франсуа Олланд. Фото: AFP

З такою заявою виступив президент Франції Франсуа Олланд у відповідь на критичні зауваження обраного президента США Дональда Трампа про Євросоюз і НАТО, інформує DW.

"Європа не потребує порад сторонніх, які вказують, що їй слід робити", - заявив французький лідер. Ім'я Трампа Олланд при цьому не згадав.

Президент Франції наголосив, що ЄС готовий до продовження трансатлантичного співробітництва, але тільки "на базі власних інтересів і цінностей" Євросоюзу. Говорячи про НАТО, Олланд зазначив, що Альянс можна буде оголосити "застарілим лише тоді, коли такими стануть загрози".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і Альянс не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.

У НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.

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