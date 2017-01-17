Олланд різко відповів Трампу: Європа не потребує порад сторонніх
З такою заявою виступив президент Франції Франсуа Олланд у відповідь на критичні зауваження обраного президента США Дональда Трампа про Євросоюз і НАТО, інформує DW.
"Європа не потребує порад сторонніх, які вказують, що їй слід робити", - заявив французький лідер. Ім'я Трампа Олланд при цьому не згадав.
Президент Франції наголосив, що ЄС готовий до продовження трансатлантичного співробітництва, але тільки "на базі власних інтересів і цінностей" Євросоюзу. Говорячи про НАТО, Олланд зазначив, що Альянс можна буде оголосити "застарілим лише тоді, коли такими стануть загрози".
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і Альянс не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.
У НАТО із стурбованістю сприйняли останню заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Альянсу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: