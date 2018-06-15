Омбудсмен Денісова прямує до Лабитнангі для зустрічі з Сенцовим
"Прибули до Саліхарда. Це місто в 22 км від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз направляють саме туди", - йдеться у повідомленні омбудсмена у Facebook.
Раніше в РФ запропонували омбудсмену Денісовій відвідати Сенцова після 22 червня однак вона наполягала на відвідуванні засудженого найближчим часом.
Українська та російська омбудсмени домовилися відвідати по 34 в'язні.
13 червня повідомлялося, що омбудсмен Денісова поїхала до РФ зустрітися з українцями-політв’язнями Кремля.
11 червня російський омбудсмен Тетяна Москалькова відвідала українських політв'язнів, яких утримують у СІЗО анексованого Криму.
Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.
Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.
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