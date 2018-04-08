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Омбудсмен Денісова взяла справу про побиття школярки в Одесі під особистий контроль

Постраждала отримує психологічну допомогу
Справу школярки, яку побили в Одесі, взяла під свій особистий контроль уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Омбудсмен Денісова взяла справу про побиття школярки в Одесі під особистий контроль Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Тримаю ситуацію на контролі, і вкотре закликаю не бути байдужими, і повідомляти про подібні випадки!", – зазначила Денісова.

За її словами, постраждала отримує усю необхідну допомогу, зокрема й психологічну.

Нагадаємо, поліція Одеської області розслідує побиття школярки групою підлітків, що сталося на території Малиновського району Одеси.

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04 08 2018 20:46
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