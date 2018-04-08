CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСправу школярки, яку побили в Одесі, взяла під свій особистий контроль уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омбудсмен Денісова взяла справу про побиття школярки в Одесі під особистий контроль
Постраждала отримує психологічну допомогу
Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua
"Тримаю ситуацію на контролі, і вкотре закликаю не бути байдужими, і повідомляти про подібні випадки!", – зазначила Денісова.
За її словами, постраждала отримує усю необхідну допомогу, зокрема й психологічну.
Нагадаємо, поліція Одеської області розслідує побиття школярки групою підлітків, що сталося на території Малиновського району Одеси.
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04 08 2018 20:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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