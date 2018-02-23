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Омбудсмен назвала дискримінацією роздягання жінок перед допитом Порошенка

Лутковська надіслала звернення щодо інциденту до ГУ НП у Києві
Омбудсмен просить провести інформаційно-роз’яснювальну роботу зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації в своїй роботі.
Омбудсмен назвала дискримінацією роздягання жінок перед допитом Порошенка Валерія Лутковська. Фото: radiosvoboda.org
Огляд правоохоронцями журналісток в Оболонському райсуді Києва 21 лютого під час допиту президента України Петра Порошенка говорить про приниження їхньої гідності і дискримінацію жінок за ознакою статі.
 
Про це йдеться повідомляє УНІАН.
 
Вона нагадала, що за повідомленнями ЗМІ, 21 лютого 2018 року, з метою вжиття заходів безпеки під час розгляду справи про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича в Оболонському районному суді м. Києва, правоохоронці проводили додатковий огляд жінок-відвідувачок, зокрема журналісток. Жінок зобов’язували знімати верхній одяг.
 
При цьому, на п’ятому поверсі, де знаходився зал засідань №15 та розглядалася вищеозначена справа, деяких жінок просили пройти зі співробітницями поліції в окрему кімнату, оголитися і продемонструвати відсутність написів на тілі.
 
При цьому, чоловіків-відвідувачів правоохоронці просили показувати лише речі та документи.
 
"Дії поліції в Оболонському районному суді м. Києва щодо особистого огляду винятково жінок з метою виявлення на їхньому тілі написів свідчать про необґрунтоване відмінне до них ставлення, приниження їхньої гідності, які призвели до дискримінації жінок за ознакою статі", – зазначає Лутковська.
 
Омбудсмен надіслала звернення до Головного управління Національної поліції у м. Києві та Оболонського управління поліції Національної поліції у м. Києві щодо проведення службового розслідування за фактом вчинення співробітниками поліції «дій, які принижують гідність жінок та є дискримінаційними за ознакою статі». Також у листі висловлено прохання забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи зі співробітниками поліції щодо необхідності дотримання принципу недискримінації в своїй роботі. Питання перебуває на контролі Уповноваженого з прав людини. 
 
Нагадаємо, Адміністрація президента чекає на результати розслідування "неприпустимих дій" правоохоронців 21 лютого в Оболонському райсуді Києва, коли там допитували Петра Порошенка.
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23 02 2018 23:16
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