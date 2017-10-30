Омбудсмен назвала дискримінаційною рекламу київської перепічки

Відповідно до закону, реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності

Уповноважена з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів з проханням перевірити рекламу київської перепічки на предмет відповідності її закону України "Про рекламу".

"Під час здійснення контролю за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини постійно проводиться моніторинг реклами на предмет виявлення зображень або тверджень, які є дискримінаційними за ознакою статі людини. За результатами моніторингу 26 жовтня 2017 року виявлено рекламу київської перепічки з зображеннями оголених частин жіночого тіла і сексистськими написами", - інформує прес-центр омбудсмена.

У омбудсмена нагадали, що відповідно до закону, реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Також заборонено поширювати рекламу, яка містить елементи приниження людської честі та гідності і розміщувати в рекламі твердження, які є дискримінаційними, в тому числі за ознакою статі.

"Крім того, реклама може вважатися дискримінаційним і порушувати сумлінну маркетингову практику, якщо реклама зображує жінку як прикраса, включає натяки на сексуальність людей, які нічим не пов'язані з рекламованим продуктом і не мають прямих асоціацій зі споживанням рекламованого товару", - додали у Лутковської.

У зв'язку з рекламою, яку омбдусмен вважає дискримінаційною, Лутковська звернулася до Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.