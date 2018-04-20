Омбудсмен попросила Росію перевірити інформацію про чотири неприродні смерті в СІЗО Криму Серед них - двоє кримських татар

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги з приводу інформації про чотири випадки неприродної смерті у СІЗО Криму.

Фото: k-z.com.ua

Денісова просить російського обмудсмена Тетяну Москалькову перевірити таку інформацію, а в разі підтвердження — провести розслідування. "Звертаюся до вас з проханням перевірити вищевикладену інформацію і у разі її підтвердження, провести розслідування стосовно цих трагічних фактів та поінформувати мене про результати розгляду даного звернення", - йдеться у звернені українського обмудсмена. Раніше Кримська правозахисна група повідомила, що в СІЗО окупованого Сімферополя у квітні чотири людини померли неприродною смертю. Серед них - двоє кримських татар.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію