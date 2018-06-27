Омбудсмен РФ не планує писати за Сенцова прохання про помилування

За словами Тетяни Москалькової, закон не дозволяє їй цього зробити

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявляє, що не писатиме президенту Росії Володимиру Путіну прохання про помилування голодуючого в колонії українського режисера Олега Сенцова, засудженого на 20 років.

За словами Москалькової, згідно із законодавством таке прохання не розглядатимуть, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа", – сказала Тетяна Москалькова, відповідаючи на запитання щодо можливості написання нею прохання про помилування Олега Сенцова, як про те просить, зокрема, її українська колега Людмила Денісова.

За словами Москалькової, вона має свою позицію щодо можливості помилування Сенцова.

"Я ніколи не говорила, що у мене немає позиції. Є певний порядок, який передбачає звернення приватної особи, її волевиявлення про помилування", – сказала російська омбудсмен.

Водночас вона зізналася, що у випадку з поверненням на батьківщину української військової, депутата Верховної Ради України Надії Савченко, процедуру було порушено, оскільки про помилування главу держави попросили вдови загиблих.

"Я поки нічого не знаю про волевиявлення родичів, самого Сенцова, чи хоче він цього", – сказала Москалькова.

Омбудсмен відповіла мовчанням на запитання, чи підтримала б вона прохання про помилування, якби воно надійшло від Сенцова або кого-небудь, і запропонувала звернутися із наступним запитання.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування. Однак Сенцов, за словами його адвоката, не планує звертатися до президента РФ з проханням про помилування.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати українського режисера. Однак у президента РФ заявили, що лист Ягланда не може служити підставою для помилування Сенцова.