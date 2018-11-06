Омбудсмен РФ перевірила умови утримання українських політв'язнів в окупованому Криму

Як повідомляють у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до них надійшла відповідь Омбудсмена РФ Тетяни Москалькової щодо її моніторингового візиту до СІЗО м. Сімферополя.

Омбудсмен РФ 19 травня перевірила умови тримання та надання необхідної медичної допомоги українським політв'язням Володимиру Балуху, Узаіру Абдуллаєву, Енверу Мамутову, Ремзі Меметову, Зеврі Абсеітову, Рустему Абільтарову, Енверу Сейтосманову, Бекіру Дегерменджі, Асану Чапуху, Кязіму Аметову, Руслану Трубачу та Ісмаїлу Рамазанову.

Як повідомляє за результатами візиту Тетяна Москалькова, стан здоров'я затриманих медичні працівники оцінили як задовільний. За її словами, під час розмов із затриманими та на основі наданих адміністрацією СІЗО документів було встановлено, що всі вищезазначені особи пройшли медичний огляд та за необхідністю були направлені до лікарні для надання кваліфікаційної допомоги.

"Обвинуваченим і засудженим забезпечуються передбачені законом умови тримання. Технічне оснащення камер перевіряється щоденно. У разі виявлення будь-яких несправностей, працівники установи приймають міри для їх усунення. Затримані особи у СІЗО забезпечені триразовим харчуванням, а також їм дозволено отримувати без обмежень посилки та передачі. Вони щоденно мають прогулянку тривалістю не менше години", – йдеться у відповіді Омбудсмена РФ.

Тетяна Москалькова зазначає, що перешкод для відвідання затриманих адвокатами не встановлено. Доступ захисників у СІЗО здійснюється в установленому порядку на загальних підставах.

"Відвідані мною громадяни у ході розмов не виразили претензій до працівників адміністрації СІЗО. Також вони не підтвердили застосування до них фізичного чи психологічного впливу. Разом із тим, вони висловили ряд прохань, які, після мого звернення до керівництва закладу, були задоволені", – зазначається в листі.

Так, Зеврі Абсеітову довзолили використовувати медикаменти, передані йому родиною. А прохання Володимира Балуха про забезпечення приватності наявного в камері санвузла, за словами Тетяни Москалькової, було оперативно задоволено працівниками установи.

Додатково щодо Володимира Балуха Омбудсмен РФ повідомила, що він утримується у двомісній камері площею 10,5 кв. м., обладнаній у відповідності до установлених стандартів. У камері є телевізор і бак для питної води. Разом з Володимиром Балухом там перебуває ще одна особа.

"Тілесних ушкоджень, травм чи ознак здійснення на нього фізичного чи психологічного тиску при доставлені Володимира Балуха до СІЗО, або за період його тримання в установі, в тому числі і після виїзду в ізолятор тимчасового тримання, не виявлено. Звернення, заяви чи скарги через адміністрацію СІЗО Володимиром Балухом не направлялись. Претензій до умов тримання, скарг на принижуюче чи жорстоке ставлення у ході відвідання мною засуджених він не виказав", – наголошує Москалькова.

Також, за інформацією адміністрації установи, Володимира Балуха у 2018 році 5 разів відвідували адвокати Тарас Омельченко та Ольга Динзе. Крім того, раніше у телефонній розмові про стан здоров'я Володимира Балуха Омбудсмен РФ повідомляла, що "нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою".