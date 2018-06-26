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Омбудсмен РФ заявляє, що життю українця Балуха нічого не загрожує

Володимир Балух голодує 100-й день
Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що загроз життю ув'язненому у Криму українцю Володимира Балуха немає.
Омбудсмен РФ заявляє, що життю українця Балуха нічого не загрожує Фото: facebook.com/zair.smedlya

Про це Москалькова заявила журналістам у Києві у вівторок, 26 червня.

"За висновком лікарів, немає загроз його життю. Я сама планую його відвідати та побачити особисто, в якому він стані. Але я вважаю, що коли людина голодує стільки часу, звісно, це небезпечно", – цитує  російську омбудсмена "Громадське".

Москалькова додала, що планує відвідати Балуха в СІЗО Криму після того, як приїде в колонію до політв'язня Олега Сенцова на північ Росії.

Нагадаємо, за словами адвокатки українця Володимира Балуха, який голодує в ув'язненні в окупованому Криму, Ольги Дінзе, стан її підзахисного погіршився.

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26 06 2018 15:20
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