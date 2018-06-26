ПОЛІТИКА НОВИНИУповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що загроз життю ув'язненому у Криму українцю Володимира Балуха немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Омбудсмен РФ заявляє, що життю українця Балуха нічого не загрожує
Володимир Балух голодує 100-й день
Фото: facebook.com/zair.smedlya
Про це Москалькова заявила журналістам у Києві у вівторок, 26 червня.
"За висновком лікарів, немає загроз його життю. Я сама планую його відвідати та побачити особисто, в якому він стані. Але я вважаю, що коли людина голодує стільки часу, звісно, це небезпечно", – цитує російську омбудсмена "Громадське".
Москалькова додала, що планує відвідати Балуха в СІЗО Криму після того, як приїде в колонію до політв'язня Олега Сенцова на північ Росії.
Нагадаємо, за словами адвокатки українця Володимира Балуха, який голодує в ув'язненні в окупованому Криму, Ольги Дінзе, стан її підзахисного погіршився.
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26 06 2018 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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