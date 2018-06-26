Омбудсмен РФ заявляє, що життю українця Балуха нічого не загрожує

Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що загроз життю ув'язненому у Криму українцю Володимира Балуха немає.

Про це Москалькова заявила журналістам у Києві у вівторок, 26 червня.

"За висновком лікарів, немає загроз його життю. Я сама планую його відвідати та побачити особисто, в якому він стані. Але я вважаю, що коли людина голодує стільки часу, звісно, це небезпечно", – цитує російську омбудсмена "Громадське".

Москалькова додала, що планує відвідати Балуха в СІЗО Криму після того, як приїде в колонію до політв'язня Олега Сенцова на північ Росії.

Нагадаємо, за словами адвокатки українця Володимира Балуха, який голодує в ув'язненні в окупованому Криму, Ольги Дінзе, стан її підзахисного погіршився.